TOP 3 hoaxy za jún 2021

Umelo vytvorené tornádo v Čechách, falošné úmrtie po vakcíne, či tanky v Bratislave? Poďte sa s nami pozrieť na to naj, čo nám dezinformačná scéna priniesla v júni 2021.

UMELÉ TORNÁDO

Apokalyptický prístroj, ktorý dokáže spustiť zemetrasenie, tornáda a dokonca tsunami? Nejeden milovník katastrofických filmov by sa potešil podobnému scenáru. Pre dezinformačnú scénu to však bola realita. Ihneď po katastrofických udalostiach na Južnej Morave sa začali na sociálnych sieťach množiť príspevky, ktoré prinášali "zaručené pravdy" o tom, že tornádo (ale i iné s počasím súvisiace javy na Slovensku i v Čechách) bolo vytvorené umelo. Stovky zdieľaní napríklad dosiahol príspevok, ktorý tvrdí, že tornádo na Morave, či husté oblaky v Bratislave boli spôsobené zariadením HAARP. Tento systém dokáže údajne spúšťať prírodné katastrofy. Komentáre pod príspevkom boli doplnené informáciou, že oblaky boli iba zahustené ťažké kovy vo vzduchu.

Umelé tornádo (https://www.facebook.com/marcelina.golianova/posts/1657358714449762)

„Odborníkov“ na klímu a svetové sprisahania musíme sklamať. Husté oblaky majú názov mammatus a bývajú predzvesťou silných búrok. Systém HAARP však naozaj existuje. Ide o výskumné zariadenie na Aljaške, ktoré skúma vplyv slnečného žiarenia na ionosféru. Konšpiračné teórie o tomto zariadení kolujú po celom svete už roky, týkajú sa nielen jeho schopnosti meniť klímu. Niektoré tvrdia, že HAARP dokáže ovplyvňovať i mysle ľudí (predpokladáme, že samotné Chemtrails na to nestačia...). Vznikajú preto rôzne iniciatívy na korekciu týchto presvedčení, zatiaľ to však nevyzerá, že by mali veľký úspech.

FALOŠNÉ ÚMRTIE

Hra s emóciami je obľúbenou taktikou mnohých tvorcov hoaxov. Pred pár dňami sa na sociálnych sieťach objavila informácia, že v Piešťanoch zomrel trinásťročný chlapec po očkovaní na COVID, v dôsledku zväčšeného srdca. Išlo však o nepodloženú informáciu, ktorú vyvrátila aj samotná piešťanská nemocnica:."… dovoľujeme si Vám oznámiť, že uvedená informácia sa netýka vakcinačného centra na poliklinike Rekreačná č. 2 v Piešťanoch, nakoľko v tomto centre neočkujú deti od 12 do 15 rokov. V našej nemocnici pred dvoma dňami, ani pred týždňom ani pred mesiacom nezomrelo žiadne 13-ročné dieťa." Aj napriek príspevku, ktorý sa nezakladal na overených faktoch (a nie je úplne jasné, čo má s celou vymyslenou situáciou naša prezidentka) a zdrojoch, šírili túto dezinformáciu tisíce užívateľov. Autorka už ho zo svojho profilu zmazala, no zachoval sa na webe, pre ktorý tieto, ale i podobné ďalšie nepravdivé a nenávistne ladené texty píše.

Údajné úmrtie po očkovaní (https://picuscapital.sk/matka-vyzvala-caputovu-zomrel-13-rocny-chlapec-co-povies-jeho-rodicom-ze-vakcina-je-sloboda/)

Tvorcovia dezinformácií veľmi dobre vedia, že to, čo v nás vyvolá emóciu, sa veľmi dobre a rýchlo šíri. Vezú sa preto na vlne obáv z koronavírusu a vakcinácie. Využiť ako hlavnú tému ohrozenie detí je tiež bežnou a efektívnou praktikou, známou i z množstva iných hoaxov, či konšpiračných teórií (deti odpadávajúce kvôli rúškam, dodávky, ktoré unášajú deti a pod.)

OKUPÁCIA BRATISLAVY

POZOR, 4. JÚNA 2021 napadla americká armáda Bratislavu!

Ťažká americká technika a vojaci mali údajne obsadiť Staré mesto, konkrétne Šafaríkovo námestie. Našiel sa však udatný človek, ktorý Bratislavu pred týmto nebezpečenstvom ochránil. Autor príspevku - podľa vzoru známej fotografie Ladislava Bielika počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 - mal vlastným telom chrániť slovenské územie: “,Slávnu a neporaziteľnú USA armádu som zastavil a Američania zaradili spiatočku”, píše muž na svojom facebookovom profile.

Bratislavská okupácia (https://www.facebook.com/photo?fbid=1399658397071088&set=a.142424459461161)

Americká okupácia bola však výmysel a muž, ktorý príspevok vytvoril, v skutočnosti zdieľal fotomontáž. Jednoducho odhaliteľnú obrazovú manipuláciu zdieľalo viac ako 1 300 facebookových používateľov. Pozoruhodné sú aj komentáre pod príspevkom, ktoré obdivovali tohto “statočného hrdinu”.

Premyslené a dlhodobo fungujúce konšpiračné teórie, tradičné podvodné správy o vakcínach, ale i úplné nezmysly, ktoré sa dajú odhaliť za 10 sekúnd - to všetko v minulom mesiaci žilo na sociálnych sieťach svojím životom. Bez ohľadu na kvalitu spracovania a informačnú hodnotu sa spomínané príspevky šírili rýchlo a výsledný efekt bol len podporený následnými diskusiami a vzájomnom utvrdzovaní sa v komentároch. Preto opäť a znova odporúčame myslieť kriticky, kombinovať zdroje, overovať si textové, ale i obrazové informácie a dvakrát si rozmyslieť, kým niečo zazdieľame.

za tím ZSI spracovali Nikola Vlčková a Kristína Blažeková

ZAPAMÄTAJTE SI, to, čo sa píše na internete, nie je vždy pravda. Overujte fakty, voľte si info.

Sledovať nás môžete tu: https://www.facebook.com/zvolsiinfoSR

https://zvolsi.info/sk/