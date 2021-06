Klamár menom apofénia

Aj vy zvyknete vidieť v oblakoch rôzne tváre, či zvieratá? Nechce sa vám občas veriť, že niečo je len čistá náhoda a snažíte sa medzi nesúvisiacimi javmi nájsť systém? Pravdepodobne podliehate apofénii.

Čo je apofénia?

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Je piatok večer a vy netrpezlivo očakávate začiatok víkendu, ktorý máte stráviť na dlho plánovanom výlete v prírode. Všetky potrebné veci máte nachystané a ste pripravení na víkendové dobrodružstvo. V sobotu ráno vás však prebudí dážď dopadajúci na parapetu okna. Zatiaľ nestrácate nádej a veríte, že dážď ustane a vy čoskoro budete smerovať po lesných cestičkách na vrchol kopca. Pri chystaní sendvičov zistíte, že syr, ktorý ste chceli použiť, je po záruke, a pri krájaní zeleniny sa navyše porežete na prste. Vaše deti v izbe súperia o miesto v aute a aby toho nebolo málo, zistíte, že váš telefón, ktorý potrebujete kvôli navigácii, sa počas noci vôbec nenabil.

Čo vám v týchto chvíľach bude bežať hlavou? Je pravdepodobné, že ak by sa stala jedna či dve z vyššie menovaných vecí, mávli by ste nad nimi rukou. Avšak súhra viacerých takýchto udalostí vo vás možno vyvolá pocit, že vám vesmír (alebo akákoľvek iná entita či vyššia moc) dáva znamenie, že ísť na výlet vám v tento deň jednoducho nie je súdené.



Ide o jav, ktorý nesie názov "apofénia" (v angličtine Apophenia). Je definovaný ako ľuďom prirodzená tendencia vidieť súvislosti či vzorce medzi nesúvisiacimi vecami.



Veríme, že mnohí z vás už počuli aj o internetových fenoménoch “zjavení” Ježišovej tváre v kúsku hrianky, či o prisudzovaní významov rôznym tvarom oblakov alebo čajovým lístkom na dne šálky. Ide o vizuálnu podkategóriu apofénie, ktorá sa nazýva “pareidólia”

Aj takto môže vyzerať pareidólia (9gag.com)

Ide o defekt mysle?

Takéto zmýšľanie je väčšine ľudí dôverne známe. Vytváranie vzorcov, spájanie (ne)súvislostí a hľadanie príčin je zručnosť, ktorou nám naša myseľ pomáha ľahšie sa orientovať vo svete a snažiť sa mu čo najlepšie porozumieť. Táto schopnosť je úžasným ľudským nástrojom, ktorému vďačíme za rýchle vyhodnocovanie rôznych typov udalostí. Bez nej by sme neboli schopní efektívne predvídať v situáciách, kde nám hrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Ak napríklad prichádzate k svojmu zaparkovanému autu a vidíte, že okná na ňom sú vybité a dvere sú vykrivené, veľmi rýchlo a s najväčšou pravdepodobnosťou správne usúdite, že vám auto niekto vykradol. Máte tak možnosť vyhodnotiť riziko v priebehu niekoľkých sekúnd a následne privolať pomoc, alebo zavolať políciu. Práve preto nemožno hovoriť o takomto mentálnom vybavení ako o defekte. V množstve situácií nám totiž dokáže rýchlo a efektívne pomôcť vyhodnotiť rôzne vnemy a vyvodiť z nich v konkrétnej situácii v celku primeraný záver.

Kantína na neurológii: "Úžasné! Táto pizza vyzrerá presne ako sken mozgu človeka, ktorý zažíva apoféniu!" (lenfisherscience.com)

Z času na čas sa však stane, že sú nám ponúknuté zdanlivo primerané závery, ktoré síce v daný okamih dávajú zmysel (ako vesmír, ktorý sa snaží dať znamenie, že ísť v sobotu na výlet jednoducho nie je dobrý nápad), ale v skutočnosti ide len o našu myseľ nesprávne sa snažiacu vyhodnotiť situáciu na základe ponúknutých vnemov. Nemôžeme jej to zazlievať. Bez vytvárania takýchto sietí na základe drobných záchytných bodov, by svet okolo nás bol chaos, v ktorom by sme si neboli schopní utvoriť poriadok. Pri apofénii ide teda skôr o neželaný vedľajší účinok našich - inak užitočných - kognitívnych schopností.

Ako sa apofénii vyhnúť?

Už vieme, že naše vnímanie sveta môže byť apoféniou častokrát skresľované. Poľahky (a nevedomky) spájame, vykresľujeme a vytvárame si myšlienkové siete medzi náhodnými udalosťami a javmi. Apofénia nás privádza k nesprávnym záverom, ktoré môžu byť neškodné, no v niektorých prípadoch môžu mať i nepríjemné následky.

Ako sa teda vyhnúť apofénii? Dá sa naučiť nevyvodzovať závery na základe náhodných javov? Ak totiž zámerne hľadáme súvislosti, či dôvody rozličných udalostí, skôr či neskôr si vytvoríme štruktúru a spojitosti, hoci v skutočnosti neexistujú.

Najlepšou radou, ktorú môžeme ponúknuť je, aby ste boli skeptickí. Predtým, než vyvodený záver o určitej udalosti prijmete, pokúste sa ho spochybniť. Nespoliehajte sa na prvé vysvetlenie, ktoré vám napadne, ale berte do úvahy i iné okolnosti, ktoré mohli mať na danú udalosť vplyv. Informovanosť a zdravá dávka skepticizmu sú základnými piliermi toho, aby sme sa ubránili pred manipuláciou od ostatných a v mnohých prípadoch i od nás samých.

Ak budeme analyzovať svoje myšlienkové pochody a závery, môžeme sa tak do určitej miery vyvarovať kognitívnych omylov našej mysle.

za tím ZSI spracovala Adela Vidličková

