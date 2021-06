TOP 3 hoaxy za máj 2021

Na konci každého mesiaca vám prinášame to "najlepšie", čo slovenská internetová dezinformačná scéna ponúka. Pozrite sa na najpopulárnejšie hoaxy, s ktorými sme sa mohli stretnúť v máji.

Máj nanešťastie nie je iba lásky čas, ale aj čas hoaxov a konšpirácií, ktorých sú plné sociálne siete. Na našom FB profile už nejakú dobu vždy na konci mesiaca prinášame stručný prehľad toho najbizarnejšieho a najpopulárnejšieho zo slovenskej dezinformačnej scény, odteraz budeme našu TOP 3-ku zverejňovať aj v podobe pravidelného blogu.

MAGNETICKÝ SUPERČLOVEK

Filmy o superhrdinoch máme radi, o to viac sa zamýšľame nad tým, aké by to bolo skvelé mať nejakú nadprirodzenú schopnosť. Je to však vlastne úplne jednoduché! Stačí sa dať zaočkovať. Známa instagramová influencerka Alex Wortex (ktorá už viackrát zdieľala nepodložené fake news) šírila zahraničné konšpiračné video, v ktorom žena tvrdí, že po priložení magnetu na miesto očkovania magnet drží. Aký lepší dôkaz, že sme začipovaní, by sme chceli? Áno, netvrdí priamo, že to je pravda, no tu jednoznačne platí to, čo stále aj na našich prednáškach zdôrazňujeme - THINK BEFORE YOU SHARE (rozmýšľaj, kým niečo zazdieľaš, prípadne ešte výstižnejšie, OVERUJ, kým niečo zazdieľaš). Aj po vyvrátení informácie je už totiž škoda napáchaná, dostane sa k tisíckam ľudí, ktorí jej môžu nekriticky naletieť. Tipy, ako na overovanie informácií v čase pandémie tu.

Zdieľaný príspevok o magnetoch od Alex Wortex je HOAX (https://www.facebook.com/hoaxPZ/photos/a.317666309061243/965959560898578/)

Aby sme mali informácie nielen z internetu, ale i z vlastnej skúsenosti, my, ktorí sme vo Zvol si info už zaočkovaní, sme to vyskúšali. Musíme vás však sklamať, magnet ani žiaden kovový predmet na ruke nezostal. Možno chybný čip? Je potrebné si uvedomiť, že známe osobnosti, alebo virálne šírený príspevok na sociálnych sieťach, akými sú Facebook či Instagram, majú moc ovplyvňovať názory a rozhodnutia ľudí. Nezneužívajme zodpovednosť, ktorá s tým prichádza. Mnohí (dez)influenceri to však robia.

NOVINÁR NEONACISTA

Rovnako ako influenceri, aj politici si musia uvedomovať silu svojho hlasu a vplyv, ktorý na ľudí môžu mať. Po zadržaní bieloruského novinára z odkloneného lietadla spoločnosti Ryanair, sa na sociálnych sieťach objavila fotografia, ktorá ho údajne zachytáva, ako hailuje. Fámy o “novinárovi neonacistovi” šíril aj poslanec NRSR. Šlo však o obrazovú manipuláciu (tzv. manipulácia kontextom) a na fotografii v skutočnosti nebol Raman Pratasevič. Muž má odlišné črty tváre, aj vlasy. O to nepochopiteľnejšie je to, že príspevok doteraz zdieľalo viac ako dvetisíc ľudí. Nuž, aj pri jednoducho odhaliteľnej obrazovej manipulácii si mnoho užívateľov nedáva POZOR a naletí “šokujúcim” odhaleniam.

Na týchto obrázkoch sa údajne nachádza tá istá osoba - Raman Pratasevič (https://dennikn.sk/2405116/facebookom-sa-siri-kompro-na-bieloruskeho-novinara-na-hajlujucich-muzov-s)

DIABOLSKÉ OČKOVANIE

Nepodložené správy o zdravotných problémoch po očkovaní dosiahli nový strop. Po kontakte s očkovanou osobou vraj môžete mať zdravotné problémy, napríklad silný predmenštruačný syndróm, či bolesti hlavy (len si predstavte ten systém, akým by to fungovalo, my tipujeme žiarenie z čipového napojenia na 5G sieť). To sú však len niektoré z fám, ktoré na svojich sociálnych sieťach šíri napríklad aj už spomínaná influencerka Alex Wortex (má viac ako 40000 followerov). Podobne treba upozorniť na šírenie nepodloženej informácie o prepojení smrti populárneho moderátora Jula Viršíka s jeho nedávnym očkovaním. Hneď po zverejnení správy o jeho úmrtí na zástavu srdca sa vyrojili stovky internetových "odborníkov", ktorí zaručene informovali o tom, že príčinou musela byť jednoznačne vakcína, ktorú dostal 1,5 mesiaca predtým. Táto smutná udalosť na seba pozornosť strhla natoľko, že vyjadrenie poskytlo i samotné Ministerstvo zdravotníctva, ktoré (na základe vykonanej pitvy) vyvrátilo prepojenie očkovania so smrťou. Zároveň vyzvalo na opatrnosť pri správach a statusoch, ktoré jeho smrť automaticky dávajú do súvislosti s očkovaním. Je smutné, že šíritelia dezinformácií sa neštítia pre účely dokazovania svojej "pravdy" zneužiť i takúto tragickú udalosť.

Vyjadrenie k úmrtiu Jula Viršíka (https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR/photos/a.282048765997240/851982309003880/)

Antivakcinačnú kampaň tu máme už niekoľko mesiacov, no zdá sa, že neslabne a ani sa na to nechystá. Stále sa vynárajú nové príbehy, poukazujúce na údajné negatívne dôsledky očkovania, ktoré (ako nám už medzičasom zľudovelo) síce "nie sú pravdivé, no mohli byť". Buďme preto obozretní a oddeľujme podložené informácie od fám a neoverených tvrdení novodobých “odborníkov”, či už ide o vakcíny, čipovanie, vírusy, či zahraničnú politiku a iné témy.

za tím ZSI spracovali Nikola Vlčková a Kristína Blažeková

ZAPAMÄTAJTE SI, to, čo sa píše na internete, nie je vždy pravda. Overujte fakty, voľte si info.

Sledovať nás môžete tu: https://www.facebook.com/zvolsiinfoSR

https://zvolsi.info/sk/