Logické klamy - chyby myslenia V.

Tento článok je súčasťou série o logických klamoch, kde Vám postupne predstavujeme základné logické klamy a argumentačné fauly, na ktoré môžete naraziť v diskusiách i v bežných rozhovoroch na internete či v realite.

V predošlom príspevku ste sa dozvedeli o klamoch Klam ostrostrelcov, Sugestívna otázka a Žiadny pravý Škót.

Logické klamy sa vyskytujú v komunikácii - či už individuálnej alebo masovej - možno častejšie, než si myslíme. Cieľom tejto série článkov je predstaviť vám tie najznámejšie z nich a umožniť vám tak ľahšie ich rozpoznať, a prípadne sa vyvarovať toho, aby ste sa ich sami dopúšťali.

Predchádzajúce diely:

Appeal to nature - Odvolávanie sa na prírodu

Je možné, že mnohí z nás majú v sebe určité presvedčenie či inklináciu k tvrdeniu, že len to, čo je prírodné, je pre nás zdravé a prospešné. V kozmetickom i potravinovom priemysle sa priam roztrhlo vrece s označovaním produktov slovami “prírodný,” “naturálny,” “bez chémie,” a podobne. Pravda je však taká, že mnoho látok, ktoré sú vo svojej podstate prírodné, by nášmu zdraviu rozhodne neprospelo, skôr naopak. Je veľmi moderné skloňovať slovo "prírodný" a dodávať tým akémukoľvek produktu validitu/ kredit.

Príklad:

“Vakcína je neprirodzená a škodlivá, pretože je vytvorená v labáku a nie je prírodná. Ja dôverujem svojmu imunitnému systému. Ten si s chorobami hravo poradí.”

To, že niečo pochádza z prírody, neznamená automaticky, že je to dobré a zdravé. Takisto, ak aj je niečo vyrobené synteticky, neznamená to, že nám to škodí, alebo že nás to zabíja. Narábajme so slovom “prírodný”, či "prirodzený", opatrne. Nemajme prílišnú dôveru vo veci, ktoré sa zdajú byť pre nás dobrými len preto, že majú zelený obal a nálepku so slovom “prírodný” (doslovne i metaforicky).

Gambler’s fallacy - Gamblerov klam

Tento klam sa prejavuje ako dôvera v to, že jav, ktorý sa v minulosti (ne)stal viackrát, sa zaručene (ne)stane i v budúcnosti. Takéto zmýšľanie je však chybné, pretože náhode a pravdepodobnosti skutočne nezáleží na tom, čo sa stalo v minulosti. Ak 10krát po sebe hodíte mincou a padne hlava, nezaručuje to, že pri ďalšom hode znova padne hlava. Tento logický klam je spájaný gamblovaním (chorobným hráčstvom), kde napríklad hráči veria, že pri ďalšom hode kockou padne šestka len preto, že v minulých hodoch viackrát skutočne padla.



“Posledných päťkrát som na stieracom lóse nič nevyhral, to znamená, že pri ďalšom určite vyhrám!” (https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/GamblersFallacy)



Príklad:

“Keď som neochorel na Covid doteraz, zaručene naň neochoriem ani v budúcnosti.”



Keďže myseľ má rada konzistentnosť, rada si utvára systémy a rôzne vzorce, môže nás doviesť aj k takým chybným záverom, akým je Gamblerov klam. Je dôležité pri uvažovaní nad opakujúcimi sa javmi zohľadniť to, že sa s veľkou pravdepodobnosťou jedná o náhodu, a taktiež, že uplatňovanie vyššie opísanej “gamblerskej logiky” nie je dobrý spôsob, akým predpokladať budúce udalosti.



Black-or-White - Čierna alebo biela

K tomuto logickému klamu dochádza vtedy, keď pri argumentácii vidíme len dva extrémy - svet a jeho možnosti vidíme čiernobielo, a odmietame čokoľvek medzitým. Takéto uvažovanie nám bráni vo videní celej škály iných alternatív, ktoré sa medzi dvoma extrémami nachádzajú. Neumožňuje nám nahliadať na rôzne premenné, brať do úvahy kontext a rôzne podmienky, za ktorých by existovali viac než len dve možnosti. Čiernobiela argumentácia je preto často zavádzajúca a bráni racionálnej a otvorenej diskusii.

Príklad:

Dvaja ľudia pri hádke:

“Neverím ti!”

“Ale ja ti hovorím pravdu! Buď mi veríš alebo si totálny idiot!”



Študent pred skúškou:

“Buď túto skúšku spravím, alebo som neschopný človek a môžem celé štúdium zabaliť.”



Pri uvažovaní nad situáciami a ich východiskami je najlepšie vziať do úvahy možné scenáre a alternatívy, z ktorých nám môžu prirodzene vyvstať viaceré možnosti - nie iba dve, každá na opačnom póle. Zapojenie kreativity a kritického myslenia pri zvažovaní rôznych variánt môže zlepšiť rozhodovacie procesy a svet sa už nebude javiť ako smutne čiernobiely.

za tím ZSI spracovala Adela Vidličková

Pamätajte: Overujte – hľadajte – voľte si info.

Sledovať nás môžete tu: https://www.facebook.com/zvolsiinfoSR

https://zvolsi.info/sk/