Ako si zachovať dobré vzťahy s blízkymi, ktorí majú sklon veriť dezinformáciám?

Zaslepený prívrženec elít a mainstreamu; tvrdohlavý konšpirátor, čo zavrhol zdravý rozum. Aj takto sa vplyvom dezinformácií vidia ľudia, ktorí bývali priateľmi.

Polarizácia spoločnosti zostáva kapitolským divadlom len dovtedy, kým si ju nezažijeme na vlastnej koži. Tu je preto niekoľko rád, ako si zachovať dobré vzťahy s blízkymi, ktorí vás často konfrontujú s internetovými výmyslami.

Začnite od vzťahu

Či už sa jedná o rodičov, tetu či kamaráta, pripomeňte si, prečo je pre vás podstatné sa s nimi nerozhádať. Pravdepodobne sú to ľudia, ktorým na vás záleží, ktorí vám v živote pomohli, alebo s ktorými ste prežili príjemné chvíle. Keď sa na nich nepozeráte len cez priezor emóciami nabitej diskusie o nezmysloch, budete mať väčšiu trpezlivosť viesť s nimi dialóg.

Nepresviedčajte za každú cenu

Je prirodzené, ak chcete problematiku riadne vysvetliť a ľudí vyviesť z omylu, ale ak cítite, že logické vysvetlenia vás nikam nevedú a situáciu iba vyhrocujú, odložte si argumentáciu na debatnú súťaž. Keď už chcete niekoho presviedčať, radšej prerozprávajte svoju osobnú skúsenosť alebo vyzdvihnite absurdnosť informácie humorom, no dbajte na to, aby terčom vášho vtipu nebol človek, ktorý informácii verí.

Diskusie o polarizujúcich témach sa často zakladajú na osobných hodnotách, viere a identite. Logikou sa len maskujú, a preto vám v nich nepomôže ani tá najcitovanejšia oxfordská štúdia. Pre dobré spolunažívanie však nemusíte cudzí názor akceptovať – stačí mu porozumieť.

Počúvajte a nezosmiešňujte

Ľudia, ktorí veria na nepravdy, síce argumentujú toľkými faulami, že Neymar pri ich čítaní padá zo stoličky, ale to neznamená, že nemajú vnútornú logiku. Pýtaním sa na dôvody, prečo vaši blízki veria v dezinformáciu, možete objasniť ich reálne obavy a konflikt tak odosobniť. Viera v bludy totiž mnohokrát pramení z pocitov strachu, neistoty, či menejcennosti.

Len tí šťastnejší z nás si informačný chaos dokážu v hlave upratať. Schopnosť kriticky vyhodnocovať informácie, dlhodobá skúsenosť s internetom, znalosť politickej komunikácie a dostatočný čas na dohľadávanie faktov sú vymoženosti, nie samozrejmosti. Mnohí ľudia v snahe získať psychickú pohodu musia siahnuť po skratkovitých vysvetleniach, ktoré populisti a internetoví anonymi tak ochotne ponúkajú.

Nie sa potom prečo čudovať, že ak obetiam dezinformácií štatistikami či zosmiešňovaním ich názoru podkopávate dôležitú oporu, držia sa jej o to silnejšie. Radšej skúste cestu empatie a možno zistíte, že problémy, ktoré vás trápia, nie sú natoľko odlišné.

Rešpektujte rozdiel názorov

Ak nevidíte priestor na pokračovanie v konštruktívnej diskusii, je najjednoduchšie sa pálčivým témam vyhnúť. Pokiaľ máte s danou osobou korektný vzťah, dokážete sa dohodnúť, že si na danú tému zachováte odlišné názory a v rámci dobrých vzťahov sa nebudete snažiť jeden druhého presviedčať.

Dá sa ale vôbec vychádzať s niekým, kto má úplne opačný názor na svet? Napríklad príbeh demokratky Karen Cotterovej a republikánky Karen Wardovej, ktorých priateľstvo stmelila vôľa spájať rozdelenú krajinu, ukazuje, že je to možné. Tu je v podaní Guardianu.

Berte diskusie s nadhľadom

V postfaktuálnej dobe bublín nemôžeme očakávať, že budeme dôkazmi vždy vedieť konkurovať moru falošných účtov, ani že svojich blízkych presvedčíme dôkladnou logickou tézou. Vieme ale ovplyvniť, či s nimi budeme hľadať riešenia problémov spoločne, alebo v oddelených táboroch.

Áno, ľahko sa to povie. Áno, vyžaduje si to odložiť ego a áno, aj hrdinskú dávku trpezlivosti. Pre kvalitné medziľudské vzťahy to snáď za pokus stojí.

za tím ZSI spracoval Peter Vaník

Pamätajte: Overujte – hľadajte – voľte si info.

