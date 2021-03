Logické klamy - chyby myslenia IV.

Tento článok je súčasťou série o logických klamoch, kde čitateľom postupne predstavujeme základné logické klamy a argumentačné fauly, na ktoré môžete naraziť v diskusiách i v bežných rozhovoroch na internete či v realite.

V predošlom príspevku ste sa dozvedeli o klamoch Slamený panák, Chybná príčinnosť a Argument z nedôvery.

Logické klamy sa vyskytujú v komunikácii - či už individuálnej alebo masovej - možno častejšie, než si myslíme. Cieľom tejto série článkov je predstaviť vám tie najznámejšie z nich a umožniť vám tak ľahšie ich rozpoznať, a prípadne sa vyvarovať toho, aby ste sa ich sami dopúšťali.

Predchádzajúce diely:

Texas sharpshooter - Klam ostrostrelcov

Už viackrát sme v tejto sérií článkov spomenuli, že máme ako ľudia prirodzenú tendenciu vidieť súvislosti a vzorce v náhodných dátach. Klam ostrostrelcov je ďalším skvelým príkladom tejto našej nedokonalosti mysle. Dopúšťame sa ho vtedy, ak z dostupných informácií zámerne vyberáme také, ktoré sú si podobné a hodia sa k našim už existujúcim názorom a predpokladom, pričom opomíname tie, ktoré sa nám do nášho vzorca myslenia nehodia.

Príklad:

Internetová zoznamka “vypočítala,” že Jana a Daniel sa k sebe skvele hodia a budú tvoriť perfektný pár, pretože majú obaja radi vážnu hudbu, ich vášňou je varenie a obaja milujú cestovanie.

Jana a Daniel po prvom spoločnom rande zhodnotia, že ich vízia života a názory sú diametrálne odlišné, a preto sa nikdy nestanú párom.

Zameriavanie sa na podobnosti a ignorovanie ostatných dát či skutočností ľahko (a takmer s istotou) vedie k nekorektným záverom. Namiesto toho, aby sme prispôsobovali dáta “našej pravde,” mali by sme sa objektívne prizrieť na všetky dostupné údaje a následne z nich vyvodzovať adekvátne závery. Prispôsobovanie a ohýbanie informácií v náš prospech je ťah, ktorý v čestných diskusiách nemá miesto.

(https://twitter.com/lakens/status/1053214227157172224/photo/1)

Loaded Question - Sugestívna otázka

K tomuto logickému klamu dochádza vtedy, ak diskutujúci položí otázku, ktorou sa snaží oponenta naviesť na určitú odpoveď. Zahrnie teda do otázky rôzne predpoklady alebo tvrdenia, aby tak oponent pri nežiaducich odpovediach nadobudol pocit viny. Takýto akt dostáva oponenta do rozpakov alebo do pozície, kde je pod tlakom, a núti ho sa obhajovať. Tento logický klam býva často používaný v politických (napríklad predvolebných) debatách, pretože slúži ako účinný prostriedok na zneistenie a vykoľajenie oponenta, čo neraz vyústi k búrlivej reakcii, a odvedie pozornosť od racionálneho rozhovoru.

Príklad:

Debata dvoch voličov:

Matej: “Budem voliť stranu X.”

Linda: “Aha, takže ty budeš voliť tú stranu nekompetentných politikov?”

Hoci cieľom argumentácie je o niečom presvedčiť ostatných (alebo oponenta), nemalo by sa to diať na základe používania argumentačných chýb a ťahov, ktoré privedú oponenta do slepej uličky. Len taká diskusia, ktorá sa pridržiava základných pravidiel argumentácie, a ktorá nie je vedená v duchu používania čo najväčšieho množstva argumentačných klamov, môže byť považovaná za skutočne vyváženú.

(http://www.otvorenahra.sk/poznate-najcastejsie-pouzivane-manipulativne-otazky-a-viete-ako-na-ne-reagovat-3-cast-techniky1/)

No True Scotsman - Žiaden pravý Škót

Tohto logického klamu sa dopúšťame, ak potom, čo sú naše zovšeobecnenia alebo vyvodené závery podrobené kritike, či vyvrátené, pokúšame sa ad hoc svoj argument prispôsobiť tak, aby stále platila “naša pravda". Ide teda opäť o ohýbanie faktov a posúvanie mantinelov v náš prospech tak, aby sme si nemuseli uznať chybu.

Svoj zvláštny názov nesie tento klam na základe príbehu filozofa Anthonyho Flewa. Ten v knihe Úvod do západnej filozofie napísal:

Predstavte si Škóta, ktorý číta svoje nedeľné noviny, kde sa píše “Londýnsky sexuálny maniak opäť útočí!” Zhrozený Škót si mrmle popod nos: “Toto by žiadny Škót neurobil.” Prejde ďalší týždeň a v nedeľu ráno Škót opäť číta noviny. V nich je opísaný škandalózny útok, ktorý sa stal v Aberdeene (mesto v Škótsku), a oproti ktorému je minulotýždňový londýnsky útok slabá káva. Toto je samozrejme protipríklad k Škótovmu všeobecnému tvrdeniu z minulého týždňa. Aby však obhájil svoju pravdu, zahlási: “Toto by žiadny pravý Škót neurobil!”

Keď je v diskusii použitý tento argumentačný klam, diskutér sa prakticky zbavuje zodpovednosti za svoje tvrdenia, pretože ich dokáže vždy prispôsobiť tak, aby vyhovovali novým dôkazom. Takýmto spôsobom post-racionalizovania sa však len usilujeme vyhnúť sa opodstatnenej kritike.

za tím ZSI spracovala Adela Vidličková

