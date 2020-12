Vianočný špeciál – čo čítať a pozerať počas sviatkov?

Zháňate ešte nejaké darčeky? Rozmýšľate, čím potešiť seba a svojich blízkych? Hľadáte, čo si pozrieť, keď vás už omrzí rozprávkový maratón? Tu je zopár tipov na čítanie, či binge-watching s tematikou dezinformácií od Zvol si info.

Čo čítať (či darovať pod stromček)?

Miloš Gregor, Petra Vejvodová a Zvol si info – Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!!

Čím iným začať, než knižkou z dielne našich českých kolegov, ktorá hneď upúta svojím (úmyselne) jemne manipulatívnym názvom? Táto populárno-náučná kniha z roku 2016 je jednou z prvých v našich končinách, ktorá sa venuje téme dezinformácií a fake news. Dočítate sa v nej o histórii ich vzniku, o tom, akú rolu hrajú v ich šírení sociálne siete, algoritmy a sociálne bubliny, ako na ne reaguje náš mozog, a tiež akým spôsobom rozpoznať manipulácie a propagandu. Kniha je plná názorných ukážok a tipov a je stále aktuálna aj 4 roky po jej vydaní.

Pre koho je vhodná: Pre každého, kto sa chce od základu zorientovať v problematike dezinformácií a mediálnej gramotnosti, odporúčame už aj pre menej náročných čitateľov a čitateľky.

Ján Markoš – Sila rozumu v bláznivej dobe (Manuál kritického myslenia)

Táto kniha od šachového veľmajstra a lektora kritického myslenia je akýmsi sprievodcom, v ktorom nájdete množstvo názvov, analógií a prirovnaní, ktoré síce na prvý pohľad vyzerajú zložito, no krásne na seba nadväzujú a dávajú zmysel. Autor sa v nej presúva od slov, ako najmenších čiastočiek ľudskej reči, k vetám a celým mediálnym textom, až napokon prechádza k aktuálnym výzvam, ktorým denne v online prostredí čelíme. V poslednej časti ponúka tipy a stratégie, ako prakticky využívať kritické myslenie v každodennom živote. Kniha obsahuje mnohé ukážky priamo z internetu, či už ide o obrázky, komentáre, alebo grafy. Veľmi praktické sú zhrnutia v záveroch jednotlivých kapitol, ktoré umožňujú „preopakovať“ si nové pojmy a dôležité posolstvá z textu.

Pre koho je vhodná: Odporúčame čitateľom a čitateľkám so záujmom o sebavzdelávanie a prácu na sebe a svojom kritickom myslení.

Lovci šarlatánov – Príručka zdravého rozumu (Ako nepodľahnúť medicínskym nezmyslom a hoaxom)

Medicínske hoaxy a fake news sú samostatnou kategóriou dezinformácií, ktoré majú nanešťastie veľkú popularitu aj v dnešnom pandemickom období. Detox, homeopatia, alternatívne spôsoby liečby rakoviny, znie to pekne a jednoducho. V tejto knihe však autori nielenže vysvetľujú, prečo tieto spôsoby nefungujú, ale i zrozumiteľným spôsobom popisujú princípy, na akých funguje skutočná medicína. Dozviete sa okrem iného fakty o placebo efekte, o tom, ako fungujú (i ako vznikajú a testujú sa) skutočné lieky a tiež, že alternatívne spôsoby liečby sú z veľkej väčšiny len veľmi dobrým marketingom a zdrojom finančného zisku.

Pre koho je vhodná: Pre každého, kto sa chce odborným, no zároveň i laikom prístupným spôsobom dozvedieť viac o tom, ako funguje medicína, čo naopak nefunguje a prečo. Vhodná môže byť i pre odborníkov a odborníčky z radov lekárov, ktorí hľadajú spôsob, ako zrozumiteľne vyvracať rôzne medicínske nezmysly tak, aby ich pochopila širšia verejnosť.

Yalda T. Uhls – Mediální mámy a digitální tátové (Rady, které na internetu nenajdete)

Táto tenká knižka, písaná opäť populárne-náučným spôsobom si kladie za úlohu vysvetliť (nielen rodičom), aký vplyv môžu mať médiá na deti a dospievajúcich. Okrem tradičných tém, akými sú napríklad sociálne siete, videohry, či možné vystavenie násilným a sexuálnym obsahom, sa v nej autorka venuje i tomu, aký vplyv majú internet a médiá napríklad na proces učenia. Popisuje taktiež niektoré nové fenomény súvisiace s online prostredím, napr. syndróm FOMO (Fear of Missing Out).

Pre koho je vhodná: Najmä pre rodičov, ktorí sa chcú lepšie orientovať v modernej online dobe a mať prehľad o tom, s čím sa ich deti môžu na internete stretnúť, ale i čo môžu prežívať. Odporúčame ale i všetkým, ktorí chcú držať krok s neustále sa vyvíjajúcou dobou a mať prehľad o nových online nástrojoch a témach.

Čo pozerať?

The Social Dilemma (dokument, USA, 2020)

Asi nebude žiadnym prekvapením, že do našich odporúčaní sa dostala táto snímka. Ide o jeden z najčerstvejších počinov z prostredia sociálnych sietí. Formou spracovania ide o niečo medzi dokumentom a hraným filmom, čo nemusí vyhovovať všetkým, avšak niektoré posolstvá, ktoré prináša, sú veľmi dôležité pre všetkých používateľov sociálnych sietí. Za najprínosnejší môžeme považovať jednoduchý spôsob, ktorým dokument objasňuje, ako fungujú algoritmy, reklama, či dokonca radikalizácia mládeže v online prostredí. „Ak za produkt neplatíte, potom ste tým produktom vy.“

Black Mirror (seriál, Veľká Británia, 2011-2019)

Black Mirror nie je žiadnou novinkou, no rozhodne ho nemôžeme opomenúť. Výhodou tohto seriálu z prostredia nových technológií je to, že jednotlivé epizódy na seba nenadväzujú, takže si môžete náhodne vybrať vždy presne tú, ktorá vás práve zaujme. Niektoré časti patria do kategórie sci-fi, iné sú až desivo reálne v tom, že by sa mohli odohrať i reálne. Za všetky vyberáme napríklad epizódu Nosedive (2016), ktorá popisuje akýsi moderný spôsob kastovania, kde sú ľudia posudzovaní podľa ich ratingu na internete. Ukazuje, aké výhody majú ľudia s výborným hodnotením, ale aj to, ako sa dá spadnúť až úplne na dno. Podobnosť so skutočným fungovaním a potrebou uznania od iných na sociálnych sieťach určite nie je čisto náhodná.

Years and Years (seriál, Veľká Británia, 2019)

Táto šesťdielna miniséria je príbehom jednej britskej rodiny, ktorú sledujeme 15 rokov počas toho, ako jej osudy ovplyvňujú rôzne vonkajšie udalosti, politika, vojny, postoje a názory spoločnosti. Do našich odporúčaní sa seriál dostal nielen pre kvalitu a pútavosť spracovania, ale najmä preto, že mnohé z udalostí, ktoré hlavných hrdinov postihnú, sú do značnej miery ovplyvnené médiami, propagandou a šírením fake news. Seriál ukazuje okrem iného aj to, ako i tá najnezmyselnejšia dezinformácia môže ovplyvniť postoje a konanie spoločnosti tak, že do má dôsledky na životy konkrétnych jednotlivcov. Urobte si voľný deň, seriál je na jedno zhltnutie.

Behind the Curve (dokument, USA, 2018)

Tento dokument je príbehom o ľuďoch, ktorí bezmedzne veria v konšpiračné teórie, v tomto prípade teórii o plochej Zemi. Hlavný hrdina Mark je prominentným členom skupiny ľudí, ktorí sa dlhodobo snažia dokázať, že Zem nie je guľatá. Sledujeme, akú popularitu so svojimi názormi získal na internete, v rádiu, dokonca usporiadal i konferenciu o tejto problematike. Dokument nepatrí medzi tie najstrhujúcejšie, či najzábavnejšie, no ako sonda do myslenia ľudí veriacich v konšpiračné teórie môže byť užitočný. Do pamäti sa vám pravdepodobne zapíše posledná scéna s experimentom.

Tieto tipy rozhodne nie sú jediné, ktoré sa oplatí čítať, alebo sledovať, najmä kníh na túto tému je dnes už na trhu oveľa viac. Snažili sme sa však vybrať tak, aby si každý našiel svoj žáner, či oblasť záujmu a na ostatné, ktoré sa do vianočného špeciálu nedostali, si určite nájdeme čas a miesto v recenziách na našej FB stránke, či v podobe ďalšieho blogu.

za tím ZSI spracovala Kristína Blažeková

