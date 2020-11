Hoaxy a dezinformácie – ako a kto ich šíri a čo s tým? (súhrn z diskusií)

Kto šíri hoaxy? Prečo im veríme? Ako k ľuďom, ktorí dezinformáciám veria, pristupovať? Odpovedáme s pomocou vyjadrení odborníkov na túto problematiku.

Hoci dezinformácie nie sú novým fenoménom, najväčší rozmach zažili s príchodom sociálnych sietí, zvlášť potom Facebooku. Dnes už je napríklad pomenovanie „hoax“ bežnou súčasťou nášho slovníka. Vo všeobecnosti ním pomenúvame zavádzajúce, či klamlivé správy, no spoločnosť si ho osvojila rýchlo - používa sa na označenie mylných informácií v diskusiách, rovnako ale i pre pre degradáciu názorového oponenta, či na preukázanie skutočnosti, že my vieme kde je pravda - bez ohľadu na fakty. Odpovede na otázky kto je šíriteľom hoaxov, prečo im ľudia veria a ako s nimi komunikovať, sa v diskusii Denníka N pokúsila nájsť psychologička Vladimíra Kurincová Čavojová a Jakub Goda, pracujúci na MZSR ako špecialista na dezinformácie. Takisto sa touto problematikou zaoberal aj Disinfo Report, podcast portálu Aktuality.sk, ktorý oslovil spolupracovníčku pre strategickú komunikáciu GLOBSEC-u Miroslavu Sawiris. Tento blog je parafrázou a stručným zhrnutím ich poznatkov.

Všetci traja odborníci sa zhodnú na zásadnej úlohe Facebooku na šírení hoaxov - je to prostredie dostupné pre každého, zadarmo a v podstate bez obmedzení. Okrem čarovného tlačidla „zdieľať“, ktoré podľa Godu odštartovalo boom dezinformácií, sa problémom stáva aj čoraz väčšia časť populácie, pre ktorú táto sociálna sieť tvorí hlavný informačný zdroj. Algoritmy nám podsúvajú predovšetkým nie to, čo má faktický základ, ale to, čo nás prinúti na stránke zostať dlhšie, či vyprodukovať viac aktivity smerom k ostatným. Komentujte, lajkujte a hlavne zdieľajte...kým to nezmažú!

S ťažkými situáciami sa vyrovnávame každý po svojom, napríklad pri koronakríze (ale aj iných) vidíme nárast depresií, no aj novú vlnu konšpirácií, konštatuje Čavojová z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Do popredia sa dostávajú konkrétni ľudia s príbehmi „brat kamarátky môjho strýka povedal..“, získavajú pozornosť zdieľaním šokujúcich a zaručených právd, na komplexné problémy, medzi ktoré patrí napríklad aj klimatické kríza, ponúkajú jednoduché riešenia. Je to výmysel, niekto to riadi, odhalil(a) som to len ja, ostatní ste ovce. A hlavne veľa výkričníkov!!

Kto sú teda tí šíritelia hoaxov? Polícia SR na svojej stránke Hoaxy a Podvody nedávno zverejnila opis typického „zdieľača“ v súvislosti s konšpirátorom, ktorý skončil v jej rukách. Opisuje ich ako ľudí žijúcich nudný život, často majúcich problémy, svoje ego si kompenzujúcich v sociálnych bublinách, s túžbou po uznaní za nepravdy, ktorým niekedy ani sami neveria.

Nedá sa úplne vylúčiť, že takto naozaj niektorí fungujú, problémom sa ale stáva nálepkovanie všetkých. Urážkami a osočovaním sa žiadna debata vyhrať nedá, dostaviť sa môže opačný efekt, a to, že šíriteľa zavádzajúcich či klamlivých informácií utvrdíme v jeho presvedčení, že pravdu má on a ostatní sú zaslepení. Okrem toho, hoaxy často šíria ľudia aj v dobrej viere, že pomôžu svojim známym - či už sa (v prípade hoaxov o koronavíruse) ochrániť od škodlivých vplyvov očkovania, rúšok, alebo tým, že im „konečne otvoria oči“.

Ako teda pracovať s konšpirátormi s rešpektom? Môžeme na svoju stranu obrátiť tú ľudskú charakteristiku, ktorú tak často zneužívajú pôvodcovia dezinformácií - záujem o príbehy. Človek totiž túži počúvať opisy situácie, dejové zvraty a fascinujúce vyvrcholenia, taká novodobá dráma. Anekdotálne príklady však môžeme použiť aj naopak, ukázať výpovede konkrétnych ľudí so skúsenosťou podporujúcou skutočnosť. Dnes to napríklad veľmi dobre pokrývajú slovenské aj české média príbehmi covidových pacientov. Miesto okamžitého odvrhnutia/zablokovania týchto, často i kamarátov a rodinných príslušníkov, by sme sa s nimi mali skúsiť trpezlivo rozprávať, ukázať im, kde sú fakty a kde to už škrípe, prípadne poskytnúť návod na overenie si informácií.

